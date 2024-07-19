بلومبرغ: المسؤولين حول العالم يسارعون إلى ترميم علاقاتهم مع ترامب

وطنا اليوم:أشارت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، إلى أن الكثير من المسؤولين حول العالم يسارعون إلى إقامة أو ترميم العلاقات مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تحسبا لفوزه بالانتخابات وعودته إلى السلطة.

أفادت بذلك وكالة بلومبرغ، نقلا عن العديد من المسؤولين الحكوميين الذين لم تكشف هوياتهم، وقالت: “يسارع الجميع، من بريطانيا إلى اليابان، الآن إلى بناء أو استعادة علاقاتهم مع معسكر ترامب، لعلمهم أنه يولي أهمية كبيرة للاتصالات والعلاقات الشخصية”.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن كبار مسؤولي السياسة في الاتحاد الأوروبي، قاموا بتنظيم اجتماعات مع أشخاص مقربين من ترامب على هامش قمة الناتو في واشنطن، على أمل البدء في إقامة اتصالات إذا فاز الأخير في الانتخابات.

في 27 يونيو الماضي، جرت المناظرة الأولى مع ترامب التي جرت على منصة CNN في 27 يونيو في أتلانتا، وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان ضعيفا خلالها .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية التالية في الخامس من نوفمبر عام 2024.