تحويل السير 6 ساعات لإزالة جسر المشاة أمام جامعة عمان الأهلية

وطنا اليوم:أكدت إدارة السير المركزية أنه سيتم إزالة جسر المشاة الخرساني الموجود أمام جامعة عمان الأهلية على طريق مدينة السلط واستبداله بجسر آخر، مما سيتطلب تحويلًا كاملًا للسير في المنطقة.

وقال رئيس قسم سير البقعة المقدم خالد الخالدي، إنه سيتم تحويل السير مساء الخميس على صباح الجمعة من إشارات ترخيص السلط باتجاه الداخل، كما سيتم وضع علامات مرورية لتحويل السير، مؤكدًا أن مدة تحويل السير في المنطقة ستبلغ 6 ساعات.