غارات إسرائيلية وإطلاق نار ومدفعية على مناطق متفرقة بغزة

ساعة واحدة ago
(250105) -- GAZA, Jan. 5, 2025 (Xinhua) -- Smoke rises after the Israeli army attacked a residential square in al-Rimal neighborhood in Gaza city, Jan. 4, 2025. The Hamas-run Gaza media office said on Saturday evening that the Israeli army carried out 94 airstrikes and shelling on the Gaza Strip over the past 72 hours, killing 184 people. (Photo by Mahmoud Zaki/Xinhua)

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي – اليوم الأربعاء – خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم 223 تواليا، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في أماكن متفرقة من القطاع.
وقصفت طائرات الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية منزلا لعائلة رزق في حي النصر في مدينة غزة.
وأفادت مصادر محلية أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي خانيونس، وسط تحليق مكثف للطيران المسير في القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال بيت لاهيا في شمالي القطاع.
وقبيل منتصف الليل، أصيب مواطنان بعدما قصفت طائرات الاحتلال مفترق شارع 5 في خان يونس.
كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.
ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 882 شهيدًا، إضافة إلى 2605 إصابة، إلى جانب تسجيل 776 حالة انتشال.
كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,774 شهيدًا و172,707 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.


