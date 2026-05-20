شي لبوتين عن الوضع بالشرق الأوسط: المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال

وطنا اليوم:استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أمام قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانمن بالعاصمة بكين، حيث ستعقد قمة بينهما، وذلك بعد أقل من أسبوع على زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للعاصمة الصينية.

وقال بوتين لشي “إن ⁠العلاقات بين البلدين اليوم وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق، لتكون بمنزلة نموذج للشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي الحقيقي”، داعيا إياه لزيارة ‌روسيا العام المقبل.

وتحدث شي لبوتين عن الوضع في الشرق الأوسط، مؤكداً أن المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال. وأشار إلى أن وقف الحرب سيساعد في الحد من اضطراب إمدادات الطاقة والنظام التجاري الدولي.

وشاركت في حفل الاستقبال الرسمي فرقة حرس الشرف، وفرقة موسيقية، إضافة إلى عشرات الأطفال الذين حملوا الزهور وأعلام روسيا والصين، ثم عزفت فرقة موسيقية عسكرية النشيدين الوطنيين لبلديهما.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها ستتناول العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن الجانبين سيغتنمان هذه الفرصة لمواصلة تعميق العلاقات بين الصين وروسيا ورفع مستواها، من أجل ضخ مزيد من الاستقرار والطاقة الإيجابية في العالم.

وتوقعت وكالات غربية أن يجري الزعيمان محادثات تركز على زيارة ترمب وقضايا ذات اهتمام مشترك، مثل الحرب في الشرق الأوسط وإمدادات الطاقة والتحديات التي تواجه النظام الدولي.

ووصل الرئيس الروسي بوتين إلى بكين مساء أمس الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر يومين تلبية لدعوة من نظيره الصيني.

وحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية “شينخوا”، فإن هذه الزيارة هي الـ25 لبوتين إلى الصين، كما يوافق العام الحالي الذكرى الـ30 لتأسيس شراكة التنسيق الإستراتيجية بين الصين وروسيا، والذكرى الـ25 لتوقيع معاهدة حسن الجوار للصداقة والتعاون الودي بين البلدين.