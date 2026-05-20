سؤال ومثال على احتساب راتب تقاعد الشيخوخة

51 دقيقة ago
الخبير موسى الصببحي

طلب مني أحد مشتركي الضمان أن أشرح له كيف يُحسَب راتبه التقاعدي باعتباره مقبلاً على التقاعد بعد أن أكمل سن الستين حديثاً (سن تقاعد الشيخوخة) ضمن المعطيات التالية التي زوّدني بها:

١) أكملَ سن الستين.

٢) عدد اشتراكاته 180 اشتراكاً أي الحد الأدنى للاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

٣) متوسط أجره الخاضع لاقتطاع الضمان خلال الستة وثلاثين اشتراكاً الأخيرة بلغ ( 945 ) ديناراً.

٤) لديه معال واحد فقط (زوجته).

في ضوء ذلك يُحسَب راتبه التقاعدي على النحو التالي:

أولاً: يُضرب متوسط أجره البالغ ( 945 ) ديناراً في 2.5% مضروباً في عدد الاشتراكات مقسومة على 12 “شهر”:

945 × 2.5 % × 180 / 12 = 354.375 دينار وهو مقدار الراتب التقاعدي الأساسي.

ثانياً: يُضاف لهذا الراتب زيادة إعالة عن معال واحد وهي زوجته بنسبة 12% منه (بحد أدنى عشرة دنانير وبحد أعلى مائة دينار):

354.375 × 12 % = 42.525 دينار (مقدار الإعالة).

ثالثاً: تُضاف للراتب قيمة الزيادة العامة البالغة ( 40 ) ديناراً.

رابعاً: يصبح الراتب التقاعدي الإجمالي:

354.375 + 42.525 + 40 = 436.9 دينار ( الراتب التقاعدي الإجمالي المستحق)

ويتم تخصيص هذا الراتب اعتباراً من بداية الشهر الذي أكمل فيه المؤمّن عليه سن الستين.

ملاحظة:
يلاحظ أن مقدار الراتب يعادل 46.3 % من متوسط الأجر الذي اتُخِذ أساساً لاحتسابه، وهذه النسبة الضعيفة ناتجة عن عدد الاشتراكات المنخفض”الحد الأدنى للاشتراكات) وكلما زادت الاشتراكات زاد مقدار الراتب التقاعدي.


