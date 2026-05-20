بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا للأردن بسبب فيروس إيبولا

43 دقيقة ago
منع دخول القادمين من الكونغو الديمقراطية وأوغندا للأردن بسبب فيروس إيبولا

وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية، وبناءً على توصية من وزارة الصحة منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أوغندا إلى المملكة الأردنية الهاشمية، باستثناء المواطنين الأردنيين، وذلك كإجراء احترازي مؤقت لمدة 30 يوماً اعتباراً من 20 أيار 2026، في ظل التطورات الوبائية المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا في البلدين.
وجاء القرار استناداً إلى توصيات الاجتماع الذي عقد بتاريخ 18 أيار 2026، بمشاركة وزارة الصحة ممثلة بإدارة الأوبئة، والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، وبحضور ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الأردن، لبحث المستجدات الوبائية والإجراءات الوقائية اللازمة لحماية الصحة العامة.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام قانون الصحة العامة الأردني رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع دخول وانتشار الأوبئة والأمراض السارية، مشيرة إلى أن الوضع الوبائي سيخضع للتقييم المستمر وفق المستجدات الصحية العالمية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

اتفاقية بين بنك القاهرة عمان و CrowdStrike لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في البنك

10:10

شي لبوتين عن الوضع بالشرق الأوسط: المفاوضات مهمة للغاية ويتعين وقف القتال

10:03

الشرع بعد تصريح والده لاهالي دير الزور: امسحوها بلحيتنا

09:56

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها

09:53

الأربعاء.. انخفاض قليل على الحرارة وطقس لطيف في أغلب المناطق

09:45

إجراءات احترازية في الأردن ضد الإيبولا تشمل حجر العائدين من الكونغو وأوغندا

09:35

زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم

09:32

سؤال ومثال على احتساب راتب تقاعد الشيخوخة

09:31

رداً على دولة رئيس الوزراء بخصوص قانون الإدارة المحلية

09:28

بنك الاسكان يقيم فعالية “فرحة عيد” بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى

09:25

هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تصدر بياناً حول تصريحات النائب العماوي

09:21

هيئة الإعلام تمنطق البيروقراطية بحجة “تنظيم الإعلام الرقمي” والحكومة تلجأ للمؤثرين

وفيات
وفاة الشيخ ذيب أنيس أحد مؤسسي الحركة الاسلامية في الزرقاءوفيات الاثنين 18-5-2026وفيات الأحد 17-5-2026قبيلة بني حسن عامة تنعى الشابة سوزان سالم الخزاعلةوفيات الجمعة 15 – 5 – 2026