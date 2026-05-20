اتفاقية بين بنك القاهرة عمان و CrowdStrike لتعزيز منظومة الأمن السيبراني في البنك

12 دقيقة ago
وطنا اليوم:أعلن بنك القاهرة عمان وشركة CrowdStrike، الرائدة عالميًا في مجال الأمن السيبراني، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لتطوير وتعزيز منظومة البنك للأمن السيبراني، وذلك انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأن الأمن السيبراني يشكّل اليوم مسؤولية مشتركة، ويمثل الركيزة الأساسية لحماية البنية التحتية المالية وتعزيز جاهزية المؤسسات المصرفية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة والمتطورة.
وبموجب هذا التعاون، ستعمل CrowdStrike على دعم منظومة بنك القاهرة عمان للأمن السيبراني من خلال نهج موحّد قائم على الذكاء الاصطناعي، مستندًا إلى منصة CrowdStrike Falcon المتقدمة. وتوفّر هذه المنصة رؤية آنية وشاملة، إلى جانب قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة التلقائية لها، بالإضافة إلى إمكانيات رائدة في مجال تتبّع وتحليل الهجمات السيبرانية.
وتستند هذه الشراكة إلى خبرة CrowdStrike العالمية وفريقها المتخصص، مما يمكّن البنك من رفع كفاءة عملياته الأمنية، وتعزيز قدرات الرصد والكشف عبر بنيته التحتية الرقمية، والبقاء في طليعة التصدي للتهديدات الناشئة من خلال اعتماد نهج استباقي ومستدام في الحماية.
كما تعكس هذه الاتفاقية رؤية مشتركة تهدف إلى بناء قطاع مصرفي أكثر أمانًا ومرونة وجاهزية للمستقبل، من خلال تبنّي أحدث استراتيجيات الأمن السيبراني التي تركز على الكفاءة التشغيلية وتعزيز الثقة الرقمية على المدى الطويل.
وتُعد شركة CrowdStrike من الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني، حيث تقدم حلولًا متقدمة لحماية المؤسسات من التهديدات الرقمية المتطورة، وتعتمد على منصة Falcon القائمة على الذكاء الاصطناعي، والتي توفر قدرات متكاملة للكشف والاستجابة الفورية للهجمات، بما يعزز الأمن الرقمي ويدعم استمرارية الأعمال بكفاءة عالية.


