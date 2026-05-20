الأربعاء.. انخفاض قليل على الحرارة وطقس لطيف في أغلب المناطق

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار لا سيما في مناطق البادية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خصوصا في مناطق البادية، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الليل المتأخرة بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية، ومن الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولا مطريا.

وتتأثر المملكة يوم غد الخميس، بكتلة هوائية لطيفة الحرارة ورطبة، حيث يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة خلال ساعات الصباح لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات ما بعد الظهر مثيرة للغبار أحيانا في مناطق البادية.

اما الجمعة، يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويكون الطقس السبت، لطيفا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 24- 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 22- 12 ، وفي المرتفعات الشمالية 19- 9، وفي مرتفعات الشراة 21- 10، وفي مناطق البادية 28 – 14، وفي مناطق السهول 23- 12، وفي الأغوار الشمالية 34 – 18 ، وفي الأغوار الجنوبية 37 – 22 ، وفي البحر الميت 35 – 20 ، وفي خليج العقبة 38 – 22 درجة مئوية.