بنك الاسكان يقيم فعالية "فرحة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس الخيري بمناسبة عيد الأضحى

وطنا اليوم:أقام بنك الإسكان فعالية “فرحة عيد” لتوزيع ملابس العيد على 100 طفل، وذلك بالتعاون مع بنك الملابس الخيري /الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقد جاءت الفعالية كجزء من نشاطات البنك الاجتماعية المتعددة وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، والذي يحرص من خلاله على الاهتمام بفئة الأطفال ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يتبناه البنك.
وشارك في الفعالية مجموعة من متطوعي بنك الإسكان ضمن برنامج “إمكان الإسكان” حيث تضمنت الفعالية أجواء ترفيهية وتفاعلية أدخلت الفرحة والسرور إلى قلوب الأطفال المستفيدين.
تجدر الإشارة أن “برنامج إمكان” يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.
ويشار إلى أن بنك الملابس هو أحد برامج الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أطلق في الربع الأخير من عام 2013 بهدف توفير الملابس الملائمة للأسر الاردنية العفيفة على مدار العام.


