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3 وفيات إثر تدهور صهريج مياه في القطرانة

منذ 27 ثانية
3 وفيات إثر تدهور صهريج مياه في القطرانة

وطنا اليوم:توفي ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة وهم عم وعمره (32)، واثنين من ابناء شقيقيه (18و14) عاما، جراء تدهور صهريج مياه في بركة في منطقه غرب القطرانة على الطريق الصحراوي.
وتم تحويل جثامين المتوفين إلى مركز طب شرعي إقليم الجنوب، وقررت مدعي عام الكرك حلا الطراونة تشكيل لجنة طبية مكونة من اختصاصيي الطب الشرعي وهم رئيس المركز الدكتور حسن الهواري والدكتور علاء البوات والدكتور كمال العساسفة للكشف عليهم، وبيان سبب الوفاة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة تسببت عن الاختناق الناتج عن الغرق بالماء.


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