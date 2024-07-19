بن غفير: الخط الأحمر لإسرائيل تم اختراقه

وطنا اليوم:أكد مسؤول عسكري إسرائيلي، أن الطائرة المسيرة التى أصابت تل أبيب كانت من نوع أكبر وأطول مدى ولا يزال التحقيق جاريا بشأن مصدرها.

وقال أفيجادور ليبرمان، إن من لا يمنع الصواريخ على كريات شمونة وإيلات يجب أن لا يتفاجأ بتلقيها في تل أبيب.

وأكد ايتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، أن الخط الأحمر لإسرائيل تم اختراقه ومن يعمل على احتواء القصف على كريات شمونة وسديروت يتلقاه في تل أبيب.

واعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في ما بدا أنه هجوم بطائرة مسيرة ضرب وسط تل أبيب في الساعات الأولى من الجمعة، لكن لم يؤد إلى انطلاق صفارات الإنذار.

ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدا كبيرا في جماعة حزب الله بجنوب لبنان.

وذكر الجيش في بيان: “التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق”.