مسؤول أممي: كل شيء بقطاع غزة أولوية وبذات الوقت هو تحدي

وطنا اليوم– 18 يوليو 2024: أكد مسؤول أممي بارز أن الأوضاع في قطاع غزة تعتبر أولوية ملحة، ولكنها في الوقت نفسه تمثل تحديات كبيرة يجب مواجهتها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المسؤول في غزة، حيث تناول الأزمات المتعددة التي يعاني منها القطاع.

وأوضح المسؤول أن “الوضع في غزة يتطلب اهتماماً فورياً وشاملاً من المجتمع الدولي، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في كافة المجالات، من بينها الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والاقتصاد.” وأضاف أن “الاحتياجات الإنسانية تتزايد باستمرار، مما يجعل من الصعب تحديد أولوية واحدة دون الأخرى.”

وأشار إلى أن الأزمات المتتالية والحصار المستمر قد أديا إلى تدهور الظروف المعيشية، حيث بات السكان يعانون من نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر. وأضاف: “نحن بحاجة إلى استجابة دولية متكاملة، تشمل الدعم المالي والتقني، بالإضافة إلى الضغط على جميع الأطراف لضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.”

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لدعم غزة، مشدداً على ضرورة التنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية لضمان تحقيق الاستجابة الفعالة والمنصفة للاحتياجات المتزايدة.

واختتم تصريحه بالقول: “رغم التحديات الهائلة، إلا أن هناك أمل في التغيير إذا تمكنا من العمل معاً لدعم سكان غزة وتقديم المساعدة التي يحتاجونها بشدة.”