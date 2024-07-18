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تفاصيل جديدة عن حادثة إطلاق نار على مسجد في عُمان

منذ 46 ثانية
تفاصيل جديدة عن حادثة إطلاق نار على مسجد في عُمان

وطنا اليوم:نقلت وكالة الأنباء العمانية عن الشرطة أن الجناة الثلاثة المتورّطون في واقعة إطلاق النار بمحيط مسجد بمنطقة الوادي الكبير من الجنسية العمانية.
وأضافت: “الجناة أخوة لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن، وقد دلت إجراءات التحقيقات والتحريات بأنهم من المتأثيرين بأفكار ضالة”.
وأعلنت الشرطة العُمانية، مساء الثلاثاء، إنهاء إجراءات التعامل مع حادثة إطلاق النار التي وقعت الإثنين في محافظة مسقط.
وأسفرت الحادثة حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية عن “وفاة 5 أشخاص ومقتل أحد رجال الشرطة ومقتل الجناة الثلاثة إضافة إلى إصابة 28 شخصا من جنسيات مختلفة بينهم 4 أشخاص أثناء تأدية واجبهم الوطني من رجال الشرطة ومنتسبي هيئة الدفاع المدني والإسعاف تم نقلهم إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج”.
وأعلن تنظيم “داعش”، الثلاثاء، عبر تطبيق تلغرام مسؤوليته عن الهجوم.
وشددت الشرطة العُمانية على “ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الالتفات للمعلومات الصادرة من الجهات غير الموثوقة”.


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