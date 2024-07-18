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إسرائيل تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان

منذ 28 ثانية
إسرائيل تغتال قياديا بالجماعة الإسلامية في لبنان

وطنا اليوم:أودت غارة بالطائرات المُسيّرة بحياة القيادي محمد حامد جبارة المسؤول في قوات الفجر التابعة لـ”الجماعة الإسلامية” في لبنان، فبعد استهداف سيارة على طريق بلدة غزة في البقاع بلبنان.
وكانت مسيّرة إسرائيلية قد أغارت على سيارة جبارة على طريق بلدة غزة في البقاع الغربي، ممّا أدّى إلى اشتعالها. من جهته، أكد الدفاع المدني اللبناني، وقوع شهيد “إثر غارة جوية إسرائيلية في غزة- البقاع”، وقال في بيان: “أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 6:30 من تاريخ اليوم الواقع في 18-7-2024 حريقاً شب إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة رباعية الدفع في بلدة غزة-البقاع. بينما تولت جهات أخرى انتشال جثمان الشهيد الذي استشهد جراء الغارة عينها ونقله إلى المستشفى”.


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