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بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

منذ 25 ثانية
بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال

وطنا اليوم:اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، صباح الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن بن غفير اقتحم المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وتجول بالساحة الشرقية، وبرفقته عدد كبير من عناصر شرطة الاحتلال.
وهذا الاقتحام هو الثاني لبن غفير للمسجد الأقصى في غضون شهرين، إذ كان اقتحمه في الثاني والعشرين من أيار الماضي.


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