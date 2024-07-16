والدة السيد رائد حمادة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”

صدق الله العظيم

وطنا اليوم-آل حمادة وآل سمور في الأردن وفلسطين وعموم البلاد العربية ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى فقيدتهم الحاجة هداية حسين سمور ” أم رائد ” أرملة المرحوم الحاج شعبان ذيب حمادة

والدة رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن الأسبق رائد حمادة وأحمد ومحمد ومحمود ووسيم وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر الثلاثاء ، من مسجد أبو عيشة طريق المطار إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب.

تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة مسجد فادي الحموري- كريدور عبدون- حجار النوابلسة اعتباراً من يوم الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشر مساءً و لمدة ثلاثة أيام .

إنا لله وإنا اليه راجعون