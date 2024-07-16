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والدة السيد رائد حمادة في ذمة الله

منذ 29 ثانية
والدة السيد رائد حمادة في ذمة الله

بسم الله الرحمن الرحيم

“يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي”
صدق الله العظيم

وطنا اليوم-آل حمادة وآل سمور في الأردن وفلسطين وعموم البلاد العربية ينعون بمزيد من الحزن وعميق الأسى فقيدتهم الحاجة هداية حسين سمور ” أم رائد ” أرملة المرحوم الحاج شعبان ذيب حمادة
والدة رجل الأعمال ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن الأسبق رائد حمادة وأحمد ومحمد ومحمود ووسيم وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر الثلاثاء ، من مسجد أبو عيشة طريق المطار إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي للرجال والنساء في قاعة مسجد فادي الحموري- كريدور عبدون- حجار النوابلسة اعتباراً من يوم الثلاثاء من الساعة الخامسة وحتى الحادية عشر مساءً و لمدة ثلاثة أيام .
إنا لله وإنا اليه راجعون


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