فريق وزاري يطلع على المشاريع المنفذة بالكرك

وطنا اليوم:عقد فريق وزاري برئاسة وزير الداخلية مازن الفراية اليوم الاثنين، لقاء تواصليا مع المسؤولين التنفيذيين في محافظة الكرك بهدف الوقوف على ما أنجز من مشاريع في قطاعات السياحة والصحة والأشغال العامة.

وشارك في اللقاء أمين عام وزارة السياحة والآثار عماد حجارين، ومدير الآثار فادي البلعاوي، ورئيس بلدية الكرك الكبرى المهندس محمد المعايطة، ورئيس مجلس المحافظة الدكتور عبدالله العبادلة، ورئيس غرفة تجارة الكرك ممدوح القرالة، ومدير صحة الكرك أيمن الطراونة ومدير مستشفى الكرك الحكومي الدكتور معتز القرالة ومدير أشغال الكرك المهندس خالد العمرو والمدير التنفيذي لبلدية الكرك الكبرى المهندسة ساجدة الرهايفة ومدير سياحة الكرك ساطع المساعدة ومدير شرطة الكرك وعدد من المعنيين بالشأن السياحي والصحة والأشغال العامة في المحافظة.

وأكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي حرص الوزارة على تطوير وتعظيم المنتج السياحي في محافظة الكرك، والاستفادة من الميزات النسبية الطبيعية والبيئية للمحافظة في إطار نهج ورسالة الوزارة لتنفيذ التوجهات الملكية وترجمتها للاطلاع على المشاكل والتحديات والمعيقات التي تواجه القطاع السياحي على أرض الواقع وتنشيط الواقع السياحي والنهوض به.

وأشار إلى بعض المشاريع السياحية التي نفذتها الوزارة منها مشروع البركة الذي كان متعثرا حيث بلغت نسبة الإنجاز العام الماضي 42 بالمئة كما تم إزالة الصعوبات وتمويل المشروع لتصل نسبة الإنجاز العام الحالي إلى 86 بالمئة، وتطرق إلى مشروع في ذات راس والمتمثل بإعادة بناء واجهة المعبد النبطي وترميمه إضافة إلى مشروع عمل غطاء لموقع شقيرا الأثري بمواصفات فنية كون الموقع يقع على موقع مطل وكذلك مشروع أبراج الكرك الأربعة بتكلفة 280 ألف دينار.

وأكد القيسي جاهزية الوزارة لعمل حملات ترويجية وتسويقية للمواقع السياحية والأثرية في المحافظة من خلال فريق وتنظيم فيديوهات كاملة لهذه المواقع وبطريقة تفصيلية إضافة إلى جاهزية الوزارة لتنفيذ فعالية سياحية ترويجية بحضور مستثمرين وسفراء وشخصيات وطنية في قلعة الكرك وعرض أفلام وثائقية لجميع المواقع السياحية والأثرية في المحافظة وعمل خارطة سياحية وتدريب أدلاء سياحيين من الشابات والشباب.

وقدم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن إيجازا حول سير العمل بالمشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة ونسب الإنجاز فيها، مؤكدا أن الوزارة تنفذ تلك المشاريع وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، وخلال المدد الزمنية المتفق عليها.

وأشار إلى مشروع طريق كثربا – الأغوار الذي تعمل الوزارة من خلال كوادرها على أعمال التعبيد فيه، مؤكدا أنه تم إنجاز المرحلتين الثانية والثالثة منه حيث شملت المرحلة الثانية أعمال خلطات ورصف بطول 3كم كما تضمنت أعمال إنشاء مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ فرشـيـات وخلطـات اسفلتية وعبــارات أنبوبيـة وصـندوقية .

وتطرق أبو السمن إلى مشروع طريق صرفا – الأغوار (المرحلة الأولى والثانية والثالثة ) وبطول 18 كلم بواقع 6 كم لكل مرحلة، وبكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دينار، حيث استكملت الأعمال في المرحلة الأولى فيما بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثالثة 50 بالمئة، ويتم حاليا استكمال الإجراءات للمباشرة باستكمال الأعمال في المرحلة الثانية من المشروع.

وأشار إلى أن الطريـق يتكون مـن مسـرب وكتـف لـكـل اتجـاه وتنفيـذ طبقـات الفرشـيـات والخلطـات الاسفلتية (طبقـة رابطـة)، وتنفيذ عبــارات أنبوبيـة وصـندوقية وجدران جابيون.

وأعلن أبو السمن استكمال الأعمال بمشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق حمامات وادي بن حماد حيث تقوم الوزارة حاليا بإجراءات الاستلام الأولي للمشروع، لافتا إلى أن الوزارة ستباشر قريبا بمشروع إعادة تأهيل طريق محي-الأبيض بطول 15 كلم.

وقال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الوزارة تسير وفق خطة منهجية طموحة تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية والطبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية في مختلف أنحاء المملكة، مشيرا الى ما وصل إليه مستشفى الكرك الحكومي من تقدم في المنظومة الطبية والتوسع في العيادات.

وأكد أنه تم إدخال الكرك على المنحة الإسبانية لإعادة تأهيل بعض المراكز الصحية المتهالكة وصولا إلى رفع كفاءة هذه المراكز.

وتخلل اللقاء جولة على مشروع البركة السياحي وموقع المحلات التراثية لساحة القلعة والمملوك لبلدية الكرك الكبرى وفندق البانوراما ومؤسسة إعمار الكرك وحمامات وادي ابن حماد السياحية.