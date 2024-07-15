الشاعر العراقي علي الفواز يشارك بمهرجان جرش 2024

وطنا اليوم_

يشارك الشاعر والإعلامي العراقي علي حسن الفواز في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الثامنة والثلاثين، ليقرأ وفق رؤيته للقصيدة، وبما يتوافر عليه من ثقافة النقد الأدبي والتنافذ على أبعاد وحقول ثقافية وفنية عديدة ذات صلة بالأدب والشعر.

والشاعر الفواز يحمل درجة الماجستير في الإعلام وترأس العديد من الصحف والمجلات ذات الطابع الثقافي، وهو مشارك وناشط في الكثير من الدراسات والبحوث في المؤتمرات الثقافية، وكاتب في العديد من الصحف والمجلات العربية المحكمة، كما أنّه مُحكّم في أكثر من لجنة تحكيم في مجال الشعر والرواية والنقد.

الفواز يشغل حاليًّا رئيسًا للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق،وأصدر 20 كتابًا في مجالات الشعر والسرد والفكر السياسي والنقدي، كما في كتاب”العائلة الشعرية العراقية”،”مراثي المكان السردي في الرواية العراقية”،”فانتازيا الدولة: كتاب في النقد السياسي”،”الدولة والديمقراطية”،”كافيار/ كتاب شعري”،”مرايا لسيدة المطر/ كتاب شعري”،”ألوان باسلة/ كتاب شعري”،”ألواح الحضور/ كتاب شعري”،”وجه ضالع بالمرايا/ كتاب نثري”،”غابات الماء/أنطولوجيا شعراء البصرة”، و”سرديات الأنوثة.. سرديات المختلف/ كتاب نقدي”.