الأشغال وهيئة الطاقة تبحثان تطوير واستدامة إنارة الطرق الخارجية

وطنا اليوم:بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة والمدراء العامين لشركات الكهرباء آلية التعاون المشترك بين الوزارة والشركات لتنفيذ وصيانة وإدامة إنارة الطرق التابعة للوزارة وإيجاد حلول متطورة لإدارة هذه الخطوط من خلال مذكرات تفاهم مقترحة بين الوزارة وتلك الشركات.

وتناول اللقاء الذي حضره أمين عام الأشغال الدكتور جمال قطيشات، الأمور المتعلقة بالاحتياجات الفنية والخيارات المتاحة لإنارة الطرق وضمان ديمومة الإنارة في ضوء التحديات والمشاكل التي تواجه الوزارة في هذا السياق وسبل التغلب على هذه الصعوبات.

وأكد أبو السمن أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المختلفة لتحقيق تحسينات كبيرة في البنية التحتية وخدمات الإنارة العامة، مشيراً إلى أن تعاون الجهات ذات العلاقة سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السعايدة دعم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الكامل لهذه المبادرة، لافتا إلى أهمية الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأعرب المدراء العامون لشركات الكهرباء عن استعدادهم للعمل على تنفيذ المقترحات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع، بما يسهم في تحسين خدمات الإنارة وتلبية إحتياجات المواطنين بشكل أفضل.

وجرى التوافق على تشكيل فريق عمل مشترك لغايات بحث الإجراءات المطلوبة ووضع مسودة المذكرات لغايات اعتمادها حسب الاصول.