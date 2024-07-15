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القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

منذ ساعة واحدة
القوات المسلحة تنفذ 3 إنزالات جوية لمساعدات على جنوب قطاع غزة

وطنا اليوم:نفّذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، 3 إنزالات جوية لمساعدات إغاثية وإنسانية استهدفت عدداً من المواقع جنوب قطاع غزة.
واشتملت الإنزالات على مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، وشاركت في عملية الانزال طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية.
وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي، لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة.
ووصل عدد الإنزالات الجوية التي نفّذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ بدء الحرب الاسرائيلية على القطاع إلى 117 إنزالاً جوياً و266 إنزالاً جوياً بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.


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