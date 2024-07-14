إنقاذ حياة فتاة وطفلة من الغرق في الزرقاء والبلقاء

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الدفاع المدني أن فرق الإسعاف المتخصصة في مديريتي دفاع مدني البلقاء والزرقاء، تمكنت أمس السبت، من إجراء عملتي إنعاش قلبي رئوي ناجحتين لفتاه تبلغ من العمر 17عاما وطفله تبلغ من العمر سنة ونصف اثر تعرضهما للغرق داخل برك سباحة خاصة في منطقتي الرامه في محافظة البلقاء وبيرين في محافظة الزرقاء.

وذكر ضابط إعلام الدفاع المدني في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقعي الحادثين بعد نداء استغاثة عبر هاتف الطوارئ الموحد 911.

وبين أن فرق الإسعاف تمكنت بمهنية عالية واحترافية من أداء الواجب وقامت بإجراء عمليتي انعاش قلبي رئوي ناجحتين للفتاه والطفلة داخل سياراتي الإسعاف المجهزتين للتعامل مع هكذا حالات وتمت استعادة النبض والتنفس لهما بعد أن فُقدت منهما، ومن ثم نقلهما إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج لهما وحالتهما العامة مستقرة.