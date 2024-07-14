بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إنقاذ حياة فتاة وطفلة من الغرق في الزرقاء والبلقاء

منذ دقيقة واحدة
إنقاذ حياة فتاة وطفلة من الغرق في الزرقاء والبلقاء

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الدفاع المدني أن فرق الإسعاف المتخصصة في مديريتي دفاع مدني البلقاء والزرقاء، تمكنت أمس السبت، من إجراء عملتي إنعاش قلبي رئوي ناجحتين لفتاه تبلغ من العمر 17عاما وطفله تبلغ من العمر سنة ونصف اثر تعرضهما للغرق داخل برك سباحة خاصة في منطقتي الرامه في محافظة البلقاء وبيرين في محافظة الزرقاء.
وذكر ضابط إعلام الدفاع المدني في حديثه لإذاعة الأمن العام، أن فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقعي الحادثين بعد نداء استغاثة عبر هاتف الطوارئ الموحد 911.
وبين أن فرق الإسعاف تمكنت بمهنية عالية واحترافية من أداء الواجب وقامت بإجراء عمليتي انعاش قلبي رئوي ناجحتين للفتاه والطفلة داخل سياراتي الإسعاف المجهزتين للتعامل مع هكذا حالات وتمت استعادة النبض والتنفس لهما بعد أن فُقدت منهما، ومن ثم نقلهما إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج لهما وحالتهما العامة مستقرة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:29

مهيدات: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

19:25

البنك الأردني الكويتي يطلق محفظة eli مع ماستركارد و فوو

19:22

ترامب يوجه نداء للأميركيين بعد محاولة اغتياله

19:13

4 دنانير تسجن صاحب اسبقيات 3 سنوات في الأردن

19:06

الفايز والتهتموني يبحثان التعاون لتعزيز عمل الخطوط الملاحية في العقبة

17:09

الطريق للبرلمان المرأة الأردنية فرصة وتمكين

17:04

الملك يستنكر محاولة اغتيال ترامب ويدين العنف السياسي

17:00

اسماء مناطق ستنقطع عنها الكهرباء في الكرك واربد والمفرق

16:56

الهيئة المستقلة ترصد 618 مخالفة دعائية انتخابية

16:25

تخصيص 200 ألف دينار لصيانة طريق الستين في إربد

16:16

20 تاجر مخدرات في الأردن بقبضة الأمن

15:37

الحكومة: استقرار أسعار 42 سلعة أساسية وانخفاض 42 وارتفاع 6

وفيات
وفيات الأحد 14-7-2024الحاج عبدالعزيز محمد صالح علي “ابو اسامة” في ذمة اللهوفيات الجمعة 12-7-2024وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024