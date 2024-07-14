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4 دنانير تسجن صاحب اسبقيات 3 سنوات في الأردن

منذ ساعة واحدة
4 دنانير تسجن صاحب اسبقيات 3 سنوات في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق صاحب أسبقيات هدد عامل استقبال في فندق بتكسير المركبات امام الفندق اذا لم يعطه 10 دنانير(خاوة)، بالحبس 3 سنوات والرسوم.
وادانت هيئة القاضي عطية السعود المختصة بجرائم الاتاوات والبلطجة، خلال جلسة علنية، المشتكى عليه بجرم استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف بقصد الحصول على منفعة مادية، خلافا لاحكام المادة 415 مكررة\1\ أ عقوبات.
وفي القرار قالت المحكمة: “اثناء تواجد المشتكي في عمله بأحد فنادق عمان حضر المشتكى عليه وقام بطلب 10 دنانير خاوة، ورفض المشتكى عليه اعطاءه المبلغ، مما اثار حفيظة المشتكى عليه، فقام بحمل حديده بيده موجوده على باب الفندق والتهديد بتكسير المركبات الموجودة امام الفندق.
وبسبب التهديد وفقا للقرار وخوفا على المركبات واختصارا للمشاكل قام المشتكي بالطلب من شاهد النيابة إعطاء المشتكى عليه 3 دنانير، وقام المشتكى عليه باخذ مبلغ 4 دنانير عنوة عن المشتكي وشاهد النيابة.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الاسبقيات الجرمية وبحقه عشرات الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، ولخطورته على الأمن العام وسبق أن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم لعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
كما تبين للمحكمة وجود 87 قيدا جرميا ولوحق أمام القضاء عن جرائم شروع بالسرقه، السكر المقرون بالشغب، المقاومة التي توقف عملا مشروعا، مخالفة الإقامة الجبرية، القدح، الذم، الايذاء البسيط، افتراء وتهديد، اساءة الأمانة وغيرها من الجرائم.


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