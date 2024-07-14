فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية التخصص الدقيق الرتبة الأكاديمية

كلية تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ

أمن المعلومات والفضاء السيبراني مدرس/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

علم الحاسوب أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

كلية الهندسة والتكنولوجيا هندسة الأنظمة الذكية:

– البرمجة وعلوم المعلومات

– الذكاء الأصطناعي أستاذ مساعد

الهندسة الكهربائية أستاذ مساعد

هندسة الميكاترونكس أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

كلية العمارة والتصميم التحريك والوسائط المتعددة أستاذ مشارك

كلية العلوم هندسة الجينات( ويفضل التخصص التالي):-

– مناعة جزيئية (Molecular Immunology)

أستاذ مساعد / أستاذ مشارك

يشترط في المتقدم:

• أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

• أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

• أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

• أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

• يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

• أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

• تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

• تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

• الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

• الترقيات الأكاديمية (إن وجد)

• السيرة الذاتية.

• وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

• الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الاحد 21/7/202 www.philadelphia.edu.jo/job_application :Website للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)