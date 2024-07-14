وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:
الكلية التخصص الدقيق الرتبة الأكاديمية
كلية تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
أمن المعلومات والفضاء السيبراني مدرس/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
علم الحاسوب أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
كلية الهندسة والتكنولوجيا هندسة الأنظمة الذكية:
– البرمجة وعلوم المعلومات
– الذكاء الأصطناعي أستاذ مساعد
الهندسة الكهربائية أستاذ مساعد
هندسة الميكاترونكس أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
كلية العمارة والتصميم التحريك والوسائط المتعددة أستاذ مشارك
كلية العلوم هندسة الجينات( ويفضل التخصص التالي):-
– مناعة جزيئية (Molecular Immunology)
أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
يشترط في المتقدم:
• أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
• أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
• أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
• أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
• يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
• أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
• تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
• تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.
الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
• الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
• الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
• السيرة الذاتية.
• وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
• الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).
تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الاحد 21/7/202 www.philadelphia.edu.jo/job_application :Website للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025