بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

منذ 36 ثانية
فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025
وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:
الكلية التخصص الدقيق الرتبة الأكاديمية
كلية تكنولوجيا المعلومات هندسة البرمجيات أستاذ مساعد / أستاذ مشارك / أستاذ
أمن المعلومات والفضاء السيبراني مدرس/ أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
علم الحاسوب أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
كلية الهندسة والتكنولوجيا هندسة الأنظمة الذكية:
– البرمجة وعلوم المعلومات
– الذكاء الأصطناعي أستاذ مساعد
الهندسة الكهربائية أستاذ مساعد
هندسة الميكاترونكس أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
كلية العمارة والتصميم التحريك والوسائط المتعددة أستاذ مشارك
كلية العلوم هندسة الجينات( ويفضل التخصص التالي):-
– مناعة جزيئية (Molecular Immunology)
أستاذ مساعد / أستاذ مشارك
يشترط في المتقدم:
• أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
• أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها
• أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.
• أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.
• يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.
• أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.
• تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.
• تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.
الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:
• الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.
• الترقيات الأكاديمية (إن وجد)
• السيرة الذاتية.
• وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.
• الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).
تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم الاحد 21/7/202 www.philadelphia.edu.jo/job_application :Website للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:01

إصابة 4 إسرائيليين في عملية مزدوجة قرب الرملة

13:57

الفايز يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

13:18

كابيتال بنك يوفر تقنية ReadSpeaker للقراءة الصوتية على موقعه الإلكتروني

12:48

المياه: لا موعد محدد لبدء تنفيذ مشروع الناقل الوطني

12:40

ولي عهد دبي يتولى منصب وزير الدفاع

12:29

تصريحات لقيادي بـ فتح تُثير غضبًا على مواقع التواصل

12:20

5.53 مليون حوالة نفذت بالأردن بقيمة 4.3 مليار دينار في 2024

12:15

العتوم يعقد اجتماعًا مع رؤساء البلديات لمناقشة الترسيم الإداري

12:10

جامعة البترا والوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتعاونان لتطوير برامج قسم اللغات الحديثة

11:34

العمل : 30 وحدة وفرعا إنتاجيا في المحافظات تُشغل 9200 أردني

11:24

أوقاف الزرقاء تقيم مسابقة لحفظ القرآن الكريم

11:17

حريق كبير في شقة داخل عمارة سكنية بالجبيهة

وفيات
وفيات الأحد 14-7-2024الحاج عبدالعزيز محمد صالح علي “ابو اسامة” في ذمة اللهوفيات الجمعة 12-7-2024وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024