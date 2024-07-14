الفايز يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المصري

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز مع رئيس مجلس الشيوخ المصري عبد الوهاب عبد الرازق في القاهرة، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون البرلماني بين مجلسي الأعيان والشيوخ.

وأكدا، بحضور القائم بأعمال السفارة الأردنية في القاهرة علي البصول، أهمية استراتيجية العلاقات الأردنية المصرية التي تقوم على الاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والتنسيق والتشاور الدائمين بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حول كل ما من شأنه أن ينهض بعلاقات البلدين ويخدم قضايا الأمة العربية العادلة، إضافة إلى جهودهما الرامية إلى إنهاء العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وشددا على ضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لإنهاء العدوان الاسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرين إلى أنه وفي ظل استمرار الممارسات العدوانية والوحشية التي ترتكبها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني واستمرار المجازر وجرائم الحرب في قطاع غزه والتطهير العرقي والتجويع، فإن المجتمع الدولي المطلوب منه اليوم، اتخاذ إجراءات عملية وحازمة توقف هذه الممارسات وتجبر إسرائيل على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وبذات الوقت محاسبتها على جرائمها الفظيعة.