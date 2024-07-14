السعودية ترحل 11 ألف مخالف وتتوعد من يساعدهم بدخول المملكة

وطنا اليوم:رحلت السلطات السعودية 11 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مؤكدة أن كل من يساهم في مساعدة دخولهم المملكة سيعرض نفسه لعقوبات قد تصل إلى السجن 15 عاما.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 04/ 07/ 2024 إلى 10/ 07/ 2024، عن ضبط 20093 مخالفا، منهم 12460 مخالفا لنظام الإقامة، و5400 مخالف لنظام أمن الحدود، و2233 مخالفا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1737 شخصا، 42% منهم يمنيو الجنسية، و57% إثيوبيو الجنسية، و01% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 49 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

وتم ضبط 16 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 19841 وافدا مخالفا منهم 18209 رجال، و1632 امرأة.

وتمت إحالة 9438 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3833 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 11655 مخالفا.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن “كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به”.

وأوضحت أن “هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة”.

وحثت المواطنين “على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على أرقام مخصصة”