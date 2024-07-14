الغذاء والدواء أغلقت 235 منشأة منذ بداية العام

وطنا اليوم:أغلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 235 منشأة غذائية، وأوقفت 1295 منشأة أخرى عن العمل منذ بداية العام الحالي.

وقالت المؤسسة إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة لها نفذت 36198 جولة تفتيش ميدانية في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي.

وأضافت أنها وجهت ما مجمله 18879 إنذارا وأتلفت 1263538 كغم من المواد الغذائية الصلبة و90122 لتر من المواد الغذائية السائلة.

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، قال في وقت سابق، إنّ كوادر المؤسسة تركز في رقابتها خلال الجولات الميدانية على الغذاء والدواء.

يذكر أن الرقابة على المحال التجارية والمنشآت تحصل في جميع المناطق وليس العاصمة عمّان فقط، حيث توجد في كل محافظات المملكة مكاتب تتبع لمؤسسة الغذاء والدواء؛ كما لا يخلو أي إقليم سياحي من مكتب أيضا يتبع للمؤسسة