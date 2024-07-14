بدء صرف مستحقات ورديات طلبة المنح والقروض الجامعية

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الناطق الإعلامي للوزارة مهند الخطيب، إن الوزارة ستبدأ اليوم الأحد بصرف المرحلة الأولى من المستحقات والرديات المالية لطلبة المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023-2024.

وبين الخطيب ، أن الرديات للمرحلة الأولى تبلغ قيمتها أربعة ملايين دينار، موضحاً أنه يمكن للطلبة استلام مستحقاتهم المالية باستخدام البطاقة الجامعية أو من خلال بطاقة الأحوال المدنية من فروع بنك القاهرة عمان، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد، علماً أن الوزارة ماضية بالإجراءات الخاصة بباقي مستحقات الطلبة عبر مراحل اللاحقة.

وأوضح أن الوزارة ستقوم اليوم بصرف المستحقات والرديات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح (جزئية أو كلية) أو قروض من صندوق دعم الطالب للعام الجامعي 2023 -2024، وذلك وفقاً لما يلي: 1. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح جزئية أو قروض بواقع (45) ساعة معتمدة، وكانوا قد سددوا رسوم الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة آل البيت، الجامعة الهاشمية، الجامعة الأردنية، الجامعة الأردنية/فرع العقبة، جامعة الحسين بن طلال، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، الجامعة الألمانية الأردنية.

2. المستحقات المالية للطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على المنح الكاملة (أوائل ألوية، جيوب الفقر، الصندوق الأردني الهاشمي) للعام الجامعي 2023-2024، وكانوا قد سددوا رسوم الفصلين الدراسيين الأول، والثاني للعام الجامعي 2023-2024 نقداً في الجامعات التالية: جامعة البلقاء التطبيقية/المركز، جامعة الحسين بن طلال، الجامعة الأردنية.