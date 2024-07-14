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90 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في مواصي خان يونس

منذ ساعتين
90 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف نازحين في مواصي خان يونس

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، أن القصف الإسرائيلي على منطقة مواصي محافظة خان يونس في القطاع الذي يتعرض إلى حرب منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أدى إلى ارتقاء 90 شهيدا.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة “مجزرة الاحتلال البشعة بحق المواطنين والنازحين في منطقة مواصي محافظة خان يونس صباح اليوم (السبت) 90 شهيدا (نصفهم أطفال ونساء).
وتسبّب القصف بإصابة 300 بينهم عشرات الأطفال والسيدات، وهناك إصابات حرجة وخطيرة.
وأعلن مسؤول عسكري في مؤتمر صحفي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يزال يتحقق من نتيجة الهجوم على مواصي خان يونس في قطاع غزة، قائلا: إنه شنّه لاستهداف قائد الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمد الضيف إلى جانب قيادي كبير آخر في الحركة السبت، لكن القيادي في حركة “حماس” سامي أبو زهري قال إن الحديث عن استهداف الضيف “كلام فارغ”.


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