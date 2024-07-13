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حزب سياسي ” اعلن عن قائمته الوطنية يشكو من الطفر

منذ 4 ثواني
حزب سياسي ” اعلن عن قائمته الوطنية يشكو من الطفر

 

وطنا اليوم _بقلم _فارس الحباشنة

و الحزب يطمح لحجز ” حصة الاسد” من مقاعد البرلمان القادم على مستوى القائمتين المحلية و العامة ” الوطنية ” .

الحزب ، افتتح في المحافظات مقار معدودة على اصابع اليد الواحدة .

و يعجز عن فتح مقار جديدة في عمان و المحافظات .

 

و ما فتح الحزب من مقار للحزب ،و تم اعلانها عن بالاعلام ، سرعان ما ظهرت ازمة في دفع ايجارها شهريا .

و الى جانب ذلك ، فان ازمة الحزب المالية تمتد الى دفع رواتب موظفي الحزب .

و يشكو موظفو الحزب من عدم قبضهم لرواتبهم منذ شهور .

الحزب ” الطفران ” يقول خبراء انتخابات: انه سيبتلع مقاعد البرلمان القادم ، و انه سيحصد ” حصة الاسد” .

وطموح سياسي مشروع ،و لا ضير ، ولكن من سيدفع كلف الحملات الانتخابية ، و خزينة الحزب مثقوبة و فارغة ؟!

و كيف سيقوم الحزب بدفع فاتورة دعاية مرشحيه للانتخابات على مستوى المملكة ؟!

هذا ما يدور في ” حزب طفران ” .

ما بين الشماتة و السخرية آملين ان نسمع جوابا من القيادة السياسية العليا

في حزب ولد مديون بقضايا ايجار و رواتب موظفين .


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