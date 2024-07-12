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وفاة شابة أردنية بعد غيبوبة 19 يوماً إثر لدغة حشرة

منذ ساعة واحدة
وفاة شابة أردنية بعد غيبوبة 19 يوماً إثر لدغة حشرة

وطنا اليوم:توفيت شابة أردنية بعد غيبوبة دامت 19 يوما إثر لدغة من حشرة “القراد”، حيث سيقام العزاء في محافظة مأدبا، وفق ما نقله الخبير ياسين الصقور عن عائلة الفتاة.
وتتسبب حشرة القراد، التي تنتشر في المسطحات الخضراء خلال فصلي الربيع والصيف، في الإصابة بأمراض خطيرة مثل التهاب الدماغ المنقول بالقراد وداء لايم.
وأوضحت الدكتورة كريستينا هوبر أن حشرة القراد الصغيرة قد تنقل فيروس التهاب الدماغ المحمول بالقراد إلى البشر متسببة في الإصابة بما يعرف بالتهاب الدماغ المنقول بالقراد (Tick-borne Encephalitis)، والذي يصيب السحايا والدماغ والحبل الشوكي.
وأضافت اختصاصية طب العدوى والطب الاستوائي الألمانية أن أعراض هذا الالتهاب تتمثل في الحمى والصداع وآلام الأطراف والغثيان والحساسية للضوء والتشنجات واضطرابات البلع والكلام ومظاهر الشلل بالذراعين والساقين.
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظرا لأن التهاب الدماغ المنقول بالقراد قد تترتب عليه عواقب وخيمة تتمثل في الضعف الدائم في المهارات الحركية


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