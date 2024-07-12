أردوغان: أصدرت توجيهات لوزير الخارجية للقاء بشار الأسد

وطنا اليوم:أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنه كلّف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالاجتماع مع الرئيس السوري بشار الأسد للبدء في استعادة العلاقات مع سوريا.

في سياق آخر أكد أردوغان، أنه من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين حلف شمال الأطلسي “الناتو” والحكومة الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في جلسة “مجلس الناتو وأوكرانيا” التي عقدت على هامش قمة الناتو في العاصمة الأميركية واشنطن.

وقال الرئيس التركي إن مبادرات التعاون بين حلف الناتو وإسرائيل لن تحظى بموافقة تركيا حتى يتم تحقيق السلام الشامل والمستدام في الأراضي الفلسطينية.

وقال أردوغان إنه “من غير الممكن استمرار علاقة الشراكة بين الناتو والإدارة الإسرائيلية التي تنتهك القيم الأساسية لتحالفنا”.

وأوضح أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسياساتها التوسعية والمتهورة تُعرّض أمن المنطقة بأسرها للخطر.

وذكر الرئيس التركي أنه في جميع لقاءاته خلال قمة الناتو لفتُّ الانتباه إلى الفظائع المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة.

حل الدولتين

وشدد أردوغان على ضرورة أن يتكاتف أعضاء المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين على أساس حدود عام 1967.

وأشار إلى أن تركيا قدمت شكوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي مع جنوب أفريقيا، مطالبا الدول الأخرى بتقديم شكاوى ضد إسرائيل.

وأشار إلى أن قطاع غزة يشهد مذبحة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأن ما يقرب من 40 ألف شخص بريء، معظمهم من النساء والأطفال، فقدوا حياتهم نتيجة للهجمات الإسرائيلية.

وشدد أردوغان، على أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار العالميين دون توصل إسرائيل إلى حل دائم للقضية الفلسطينية.

وذكر أن إسرائيل التي تحاكم بتهمة الإبادة الجماعية تواصل تجاهل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية.

ودعا أردوغان جميع الحلفاء إلى زيادة الضغط على إدارة نتنياهو لضمان وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى شعب غزة، الذي يعاني المجاعة.