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الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

منذ 6 ثواني
الحالة الجوية المتوقعة للأيام الثلاثة القادمة

وطنا اليوم_

الجمعة نهاراً: يبقى الطقس حار في أغلب المناطق، وحار جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيــلاً: الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

التحذيرات:

– خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف خاصة على المرضى وكبار السن وقت الذروة.

– توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

السبت نهاراً: تتأثر المملكة بامتداد مرتفع جوي شرق البحر المتوسط مصحوب برياح شمالية غربية رطبة معتدلة السرعة تنشط على فترات، لذا تنخفض درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق، ويسود طقس صيفي عادي في معظم مناطق المملكة، وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الأحد نهاراً: يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة ليصبح الطقس صيفي معتدل فوق المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر.

لـيــلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


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