الأردن يسير 50 شاحنة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

وطنا اليوم:عبرت 50 شاحنة من الطرود الغذائية لأهلنا في غزة اليوم الخميس، محملة بطرود غذائية ومواد طبية ومعقمة وحرامات وفرشات نوم وملابس وأحذية.

وتم تسيير القافلة من قبل القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبدعم من جمعية إغاثة أطفال فلسطين وأطباء بلا حدود ومسلمون حول العالم والنداء الطبي الفلسطيني.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي إن الهيئة تعمل ومن خلال الحكومة الأردنية على فتح المزيد من المعابر لزيادة كميات المساعدات الإغاثية والغذائية.

وبين أن بقاء الوضع الراهن على ما هو عليه سيزيد من الكارثة الإنسانية لتطال كافة من بقي في القطاع، لافتا إلى ان الوضع بغزة – حسب المعايير الإنسانية- غير مطمئن وسنحتاج لمضاعفة المساعدات لضمان استمرارية الحياة في القطاع.

وأوضح الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم الى 2,563 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.

وتستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الالكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA، إضافة إلى “اي فواتيركم” ومن خلال موقعها الالكتروني www.jhco.org.jo.