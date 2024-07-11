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حرب النجوم.. سول تستعد لاستهداف مسيرات كوريا الشمالية بالليزر

منذ 24 ثانية
حرب النجوم.. سول تستعد لاستهداف مسيرات كوريا الشمالية بالليزر

وطنا اليوم:قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية الجنوبية، الخميس 11 يوليو/ تموز 2024 إن البلاد ستنشر هذا العام أسلحة ليزر لإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، لتصبح أول دولة في العالم تنشر وتشغل مثل هذه الأسلحة في الجيش.
وتطلق كوريا الجنوبية على برنامج الليزر الخاص بها اسم “مشروع حرب النجوم”.
ووفقاً للإدارة فإن أسلحة الليزر المدمرة للمسيرات التي طورها الجيش الكوري الجنوبي مع شركة هانوها إيروسبيس فعالة وقليلة التكلفة حيث تبلغ تكلفة الإطلاق الواحد ألفي وون (1.45 دولار) وهي في الوقت نفسه غير مرئية ولا تصدر أي صوت.
وقالت الإدارة “ستصبح بلادنا أول دولة في العالم تنشر وتشغل أسلحة الليزر، كما سيتم تعزيز قدرات جيشنا على التعامل مع استفزاز المسيرات الكورية الشمالية”.
ولفتت إلى أن هذه الأسلحة ستغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة بالمستقبل.
وأوضح متحدث باسم الإدارة في مؤتمر صحفي أن أسلحة الليزر تسقط المسيرات خلال تحليقها عن طريق حرق المحركات أو المعدات الكهربائية الأخرى في المسيرات بأشعة ضوئية لمدة 10 إلى 20 ثانية.
وعبرت خمس مسيرات كورية شمالية إلى كوريا الجنوبية، وهما بلدان في حالة حرب من الناحية الفنية، في ديسمبر/ كانون الأول مما دفع سول إلى إطلاق طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية لمحاولة إسقاطها، وذلك في أول انتهاك من نوعه منذ عام 2017.
وانتهى القتال في الحرب الكورية (1950-1953) بهدنة وليس بمعاهدة سلام، وبإقامة منطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.


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