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البنك المركزي يعمم على مقدمي الخدمات التأمينية بعدم تعيين غير الأردنيين

منذ 3 ساعات
البنك المركزي يعمم على مقدمي الخدمات التأمينية بعدم تعيين غير الأردنيين

وطنا اليوم:عمم البنك المركزي الأردني، على مقدمي الخدمات التأمينية في المملكة، بعدم تعيين الموظفين غير الأردنيين.
ووفق التعميم، يشترط البنك المركزي موافقته المسبقة لتعيين أي موظف لا يحمل الجنسية الأردنية.
ودعا البنك المركزي، مقدمي الخدمات التأمينية بتزويده بتفاصيل الموظفين غير الأردنيين العاملين في هذه الشركات، ومبررات استمرار الحاجة إليهم.


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