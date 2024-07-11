محمود التل يكتب : القآتل والقتيل

كتب محمود التل : القآتل..والقتيل

تشطح الأفكار.. بعيداً…أحيآناً من منطلق..وتفكروا يآ أُولي الألبآب… وكثيراً…مانسمع.كلمة(مجرمو حرب)……….. …….

..يآ تُرى أٓهْيّ مهنة في الحيآة..؟

…أٓتَكٓآلُبٌ وسبآق…..على صنآعآت

..الأسلحة..يَآهَْلتُرَى.. تجآرة مبآركة..على إطلآقها… ؟بهذه الأدوآت.يتنمرالقآتل

..على القتيل فٓيُنْزِٓفُ. دَمُه..(ومن قتل نفساً بغير نفس..الآية)..

..ومآ أدرآك بمن قتل أنفس….؟

..هم من بني (صهيون).. أبحر في عمق المعنى الربآني..وكأن هؤلآء..

..يتبآهون بكثرة.القتل لتحقيق مبتغى ( نَرْجِسِيَتِهِمْ)..النَتِنَة…

..وكأني.بهم يبغون الحيآة في هذه

..الدنيآ لوحدهم..لآيشآركهم بها

..إنسٌ ولآ جآن..بمعنى.ليست فلسطين.ومآحولهآمبتغآهم..لآبل العآلم بأجمعه…(ابقوا حصة.للبشرالأخرون…ههههه)..يآ

..لِلأٓنآنِيٓةِ.. أنآ لآأدري..كيف هؤلاء.

..ينآمون ليلهم..لآ أعلم..كيف يستطعمون بمأكلهم ومشربهم (ريته سم الهآري)..ايعتقدون أنهم

..خُلِقوا عبثاً..؟وإلى خآلقهم..خآلق

..الخلآئق لآيرجعون..؟افلآيتفكرون

..وهم يعتقدون بأنفسهم أهل الدهآء..بل.. هم بلآء..أفلآيعقلون..؟

..أفلآ يتدبرون..أفلآ يدركون…؟

..أم على قلوبهم أٓكِنٓة..أم.أم..؟

..أم متمسحون..؟أين علمآء النفس.

عنهم..أمثال (فرويد عالم النفس اليهودي)أين أنت عن أبنائي جلدتك..أين المصحآت النفسية.

.والعقلية..أم أنتم قآصدون إطلآق.

..مسآطيلكم على خلق الله.(.سدآح

مدآح).. حقاً من لآيستحي.يصنع..

..مآيشآء.. استغرب حقاً.. أستغرب..

..عما يدآفعون …؟عن..بآطل (بكل عين.بجحة..ووقحة..يعني عنزة ولو طآرت).. الظلم..ظلمآت ..هذه

فلسطين لأهلها..المشردين..المقتولين بلآ ذنب.. هذه فلسطين..طآبت مرآبعهآ

..مخضرة.روآبيهآ..عآلٍ.شأنهآ..نِبرآسٌ.(أقصآهآ).. إلى متى هذا الحوار الوحشي..الغوغآئي..يتطآول

..بلآ..رآدع ولآ وجهة..حق.. إلى متى شلآل الدم..سيتوقف..؟أمآ

آنّ..للآنسآنية.الحرة ان (ينخشهآ).. ضميرهآ وتتحرك..لضرب هؤلأ..العدوآنيين.المآرقين على شرآئع الله..أمآ حآن الوقت.وننتهي.

..من قآتل (صهيوني)ومقتول(صاحب حق)..

..قِتآل ومُقآتله.. أيتها الدول..المزعومة بلعظمى (ولآعظيم إلآالله)..اتسمعي ندآء العقل..ندآء الحق..يعلو ولآ يُعْلى.عليه.. ان تتوقفوا عن صنع( أدوآتكم) المدمرة..للبشرية..وتستبدلوهآ..بمآ ينفع الناس..ويمكث في الأرض..

..أمآ نحن..يآمعشر العرب………….. والمسلمين… بتقوى ومخآفة الله..

(ننتصر)..أتعرفون………………. . .. التقوى..والمخآفة…؟لآبد أننآ.. نعرفها…يد الله مع الجماعة…(وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم)..فلسطين..لنا..ويحمي..حمآها..الشبآب..والكهول..والنسآء..

..وألأطفآل..والرضع..(إن مع العسر يسرا)…. . والله المستعان…