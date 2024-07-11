الدكتورة ادب السعود تكتب : المدللين

كتبت الدكتورة ادب السعود..”المدللين”
هؤلاء:
– يتعينون بوظائف عليا قبل ما يأخذوا الشهادة(الباقي تفاصيل)،، وبعضهم بدون شهادة وبدون خبرة في أي مجال (ما يهم التخصص)!!!
– يتنقلون في الوزارات، والمجالس والهيئات، والسفارات، ولا يخضعون لاختبارات المنافسة أو المقابلات، ولا يمرون في طرق الوظيفة المعتادة بل يهبطون إلى المناصب بالمظلات(إنزال وظيفي)،،
– يستقيلون من المناصب العليا ليحلوا بأخرى أعلى،أو لتحقيق وعود لهم بالفوز في المجالس المنتخبة (تعيين)،،
– يحبون الضوء الأخضر ويترقبونه أكثر من ترقب هلال رمضان،،،مع أن الأخضر هو لوني المفضل كوني من جماعة المهتمين بالبيئة(الخضر) ،،
#ولا عزاء لقليلي الحظ،،