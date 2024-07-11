بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

الدكتورة ادب السعود تكتب : المدللين

منذ 3 ساعات
الدكتورة ادب السعود تكتب : المدللين

كتبت الدكتورة ادب السعود..”المدللين”

هؤلاء:
– يتعينون بوظائف عليا قبل ما يأخذوا الشهادة(الباقي تفاصيل)،، وبعضهم بدون شهادة وبدون خبرة في أي مجال (ما يهم التخصص)!!!
– يتنقلون في الوزارات، والمجالس والهيئات، والسفارات، ولا يخضعون لاختبارات المنافسة أو المقابلات، ولا يمرون في طرق الوظيفة المعتادة بل يهبطون إلى المناصب بالمظلات(إنزال وظيفي)،،
– يستقيلون من المناصب العليا ليحلوا بأخرى أعلى،أو لتحقيق وعود لهم بالفوز في المجالس المنتخبة (تعيين)،،
– يحبون الضوء الأخضر ويترقبونه أكثر من ترقب هلال رمضان،،،مع أن الأخضر هو لوني المفضل كوني من جماعة المهتمين بالبيئة(الخضر) ،،

#ولا عزاء لقليلي الحظ،،


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

ردود أفعال ساخطة من الطلبة على امتحان الكيمياء

15:00

حرب النجوم.. سول تستعد لاستهداف مسيرات كوريا الشمالية بالليزر

14:51

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 38345 شهيدا

14:21

الغرب يتخذ خطوات استفزازية ضد روسيا.. والأخيرة تنظر في الرد عسكرياً على تحركات الناتو بأوروبا

14:07

رئيس بلدة فرنسية يطلب إتصالًا بالسماء لإيقاف الأمطار!

14:02

عروض بأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

13:59

بلدية إربد الكبرى تغلق محلات تجارية لانتهاء الترخيص

13:44

مجلس التعليم العالي يُقرر توحيد شروط القبول في جميع مؤسسات التعليم العالي الأردنية

13:42

إعلان قائمة الاتفاق لخوض الانتخابات النيابية عن محافظة الزرقاء

12:59

وزير الطاقة اللبناني يحذر من عتمة شاملة بعد 3 أيام

12:39

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

12:35

#عاجل الحباشنة يكشف المستور ويتحدَّث عن بيع وشراء المقاعد والأصوات في الانتخابات

وفيات
وفيات الخميس 11-7-2024وفيات الأربعاء 10-7-2024وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024