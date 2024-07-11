حزب تقدُّم يعلن عن القائمة العامة الأولية التي ستخوض الانتخابات النيابية

وطنا اليوم:أعلن حزب تقدُّم القائمة العامة الأولية التي ستخوض الانتخابات باسم الحزب للمجلس النيابي العشرين والمقررة في العاشر من أيلول المقبل.

وتم الإعلان عن قائمة تضم 21 مرشحا، فيما سيتم استكمال باقي اعضاء القائمة لحين الموعد المقرر لتسليمها للهيئة المستقلة للانتخاب.

وكان المكتب السياسي لحزب تقدُّم قرر تشكيل لجنة حملت اسم”لجنة ترشيح القائمة الحزبية لحزب تقدُّم” لاستقبال طلبات الراغبين في الترشح ضمن القائمة العامة، برئاسة الوزير الأسبق الدكتور إبراهيم العموش وعضوية الوزير الأسبق عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور طاهر الشخشير، وعضو الهيئة العليا للحزب المهندس سعد أبو حمور، ونائب الأمين العام للحزب رانيه صبيح، وعضو المجلس المركزي المهندس جمال ابو عبيد، ومساعد رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور أحمد الصباغ، وعضو الأمانة العامة خلف النوايسة، والنائب السابق عضو الهيئة العليا للحزب، خالد ابو صيام، والمحامي لؤي العمايرة مقررا للجنة.

وقال رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي التأم في مقر الحزب، إن اللجنة قابلت الراغبين من أعضاء الحزب في الترشح للانتخابات النيابية المقبلة ضمن القائمة الحزبية العامة، وترتيب مراكزهم ضمن تلك القائمة.

وأضاف أن اللجنة باشرت عملها بعد أداء القسم، وعقدت سلسلة اجتماعات، توافق خلالها أعضاء اللجنة على عدد من معايير الاختيار الرئيسة وما يزيد على اثني عشر معيارا فرعياً موضوعياً وذلك بالتشاور والتنسيق مع المكتب السياسي ممثلاً بالأمين العام للحزب.

وبين أن اللجنة عكفت بعد ذلك على دراسة ملفات الراغبين بالترشح وعقدت عددا من الاجتماعات قابلت خلالها الراغبين بالترشح وطبقت المعايير التي اعتمدتها بكل حياد وموضوعية.

وأكد الدكتور العموش أن “مهمة اللجنة لم تكن سهلة أبداً، ذلك أن جميع الراغبين بالترشح ودون استثناء، كانوا على سوية عالية وسمعة طيبة وامتداد شعبي كبير ومن ذوي الكفاءة العلمية والمعرفة والخبرة العملية والمشهود لهم بالنزاهة والرغبة الصادقة في خدمة وطننا الحبيب”.

وأكد أن اللجنة عندما حددت أسماء المرشحين وتم تسكينهم ضمن مراكز القائمة الحزبية العامة، أخذت بعين الاعتبار اشتراطات قانون الانتخاب رفعت توصياتها للمكتب السياسي، صاحب الولاية في الموافقة على أسماء المرشحين وترتيبهم على القائمة بالتنسيق مع المجلس المركزي للحزب.

وأوضح الدكتور العموش أن اللجنة تركت للمكتب السياسي هامشاً للتعديل على القائمة بما من شأنه ضمان نجاح أكبر عدد ممكن من مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أن مرشحي حزب تقدُّم هم من خيرة أبناء هذا الوطن ممن يتمتعون بالكفاءة العالية وحسن السمعة والسيرة الطيبة.

وكشف الدكتور العموش عن قائمة حزب تقدم والتي تضم التالية اسماؤهم:

1- مصطفى فؤاد محمد الخصاونة.

2- بكر محمد عبد الغني الحيصة

3- منال علي عبد الرحمن الضمور

4- رائد عقله مفلح الخزاعلة

5- رند جهاد فؤاد الخزوز

6- سناء فالح ابراهيم عبابنه

7- سهيل ابراهيم محمد مرتضى

8- سلطان محمد يحيى محمود بني هاني

9- كمال هاشم حسين هديب

10- نوره حسين عبدالله الصلاحات

11- نجاح محمد شحادة أبو رجب.

12- أحمد ضيف الله أحمد النعيم.

13- عبير محمد صبري النجار

14- بهاء الدين حسام محمد ابو جارور

15- نوره خلف عوده شملان

16- حسين فهمي صلاح الصمادي

17- أحمد فيصل أحمد النمارنة

18- صهيب عمر عبد الكريم الخزاعلة

19- ولاء بركات عقلة الأحمد

20- فهد علي حمد العمرو

21- غدير امجد محمد ابراهيم