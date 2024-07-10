وزارة العمل: قرابة 700 شكوى لمعلمين عبر منصة “حماية” خلال 6 شهور

وطنا اليوم_أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، عن استقبالها قرابة 700 شكوى لمعلمين في القطاع الخاص عبر منصة “حماية” خلال النصف الأول من العام الحالي، معظمها تم حلها.

وحول طبيعة الشكاوى المتعلقة بالتعليم الخاص قال الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود إن معظمها إما تأخير بالأجور أو عدم دفعها.

وأضاف أن الوزارة تتعامل مع الشكاوى بدقة وسرعة متناهية.

وبخصوص إطلاق منصة عقد العمل الموحد للعاملين في التعليم الخاص قال الزيود: “ما تم اليوم في الاتحاد العام لنقابات العمال انبثق عن العقد الجماعي الذي هو العقد الموحد الذي انبثق عن الاتفاقية الجماعية الموقعة بين نقابتي أصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وهذه وقعت العام الماضي وتضمن هذا البند ان يكون هناك أتمته لإجراءات العقد الموحد حتى نضمن سلامة الإجراءات التي تتخذها المدارس الخاصة والعاملين في التعليم الخاص ضمن بنود هذا العقد الموحد”.

وتابع: “حتى نضمن أن يكون هناك تحويل للبنوك يوجد صريح لتحويل الرواتب للبنوك واستعمال المحافظ الإلكترونية، وأيضا هناك تمديد رفع مدة العقد الموحد من 10 أشهر إلى 12 شهرا ويبدأ ذلك تطبيقه من العام القادم 24-25”.

وأضاف: “دور وزارة العمل أنها اشرفت على هذه الاتفاقية وإجراء التجديد والتطوير للعقد الموحد وهو مودع لديها والوزارة مسؤولة عن الرقابة على مدى تطبيق المدارس الخاصة للتأكد من تطبيقها لبنود العقد الموحد، وتقوم فرق التفتيش بالتفتيش على المدارس الخاصة واستقبال الشكاوى العمالية المتعلقة بالتعليم الخاص أسوة بباقي القطاعات”.

أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بالتعاون مع برنامج العمل اللائق للمرأة في منظمة العمل الدولية، الأربعاء، منصة عقد العمل الموحد لجميع العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال، بحضور أطراف حكومية ونيابية ونقابية ومؤسسات مجتمع مدني.