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اثر شكوى مقدمة من زميله .. صدور تعميم بمنع النائب فريحات من السفر

منذ 7 ثواني
اثر شكوى مقدمة من زميله .. صدور تعميم بمنع النائب فريحات من السفر

وطنا اليوم:أعلن النائب ينال فريحات، الأربعاء، صدور تعميم بمنعه من السفر على خلفية شكوى مقدمة من زميله في المجلس.
ووجه شكره لعائلة زميله الذي قدم شكوى في حقه واصفا إياهم بالمدرسة السياسية من الطراز الرفيع.
وعبر عن امتنانه من تواصلهم معه منذ الأمس لافتا إلى أنه لن ينساها، وواصفا قرار منع السفر بعد ردود فعلهم “على قلبه مثل العسل”.
النائب الفريحات ذكر أمس عبر منشور له”بإذن الله وبجهود المحامي، سنحصل على براءة مرة أخرى”.
ولفت إلى أنه سيعلم متابعيه بتفاصيل القضية لاحقاً


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