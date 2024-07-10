الحاج توفيق: لم أسمع شكاوى من القطاع التجاري والأردنيين مثل هذه السنة

وطنا اليوم:كشف رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان رئيس نقابة تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق عن خلوة اقتصادية تعتزم غرفة التجارة عقدها للقطاع الخاص قريبا بعد فشل محاولات الغرفة بدعوة الحكومة لخلوة مشتركة.

وحسب توفيق أنه طلب سابقا من الحكومة عبر كتاب رسمي عقد خلوة اقتصادية مع الحكومة والخبراء بهدف إنقاذ القطاع التجاري.

وقال الحاج خلال لقاء اذاعي إن على الحكومة مراجعة خطة التحديث الاقتصادي عقب أحداث السابع من أكتوبر، التي أثرت على بنود كثيرة من أبرزها قطاع السياحة.

وبين أن “أسعار المواد الغذائية في الأردن هي الأقل في العالم لكن دخل المواطن تراجع ..إذ تراجعت مبيعاتنا ٥٠٪ في رمضان الماضي على سبيل المثال بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن”.

واعتبر الحاج الأوضاع الاقتصادية هي الأسوأ مقارنة مع السنوات الماضية حيث يشهد السوق تراجعًا وضعفًا في القوة الشرائية، قائلا “أنا بالعمل العام منذ 21 عاما ولم أسمع شكاوى من القطاع التجاري والمواطنين مثل هذه السنة”.

وشدد على أن التجار “لم يصدروا غراماً واحداً من الدجاج للاحتلال”، مبينا أن ارتفاع الدجاج يعود إلى أسباب عديدة من بينها اصابة الدواجن بفيروسات بالتزامن مع عدم استجابة الحكومة الى تحذيرات مسبقة بضرورة فتح باب استيراد الدجاج المجمد ورفع الجمارك عنه مؤقتا لسد حاجة السوق.