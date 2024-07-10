بعد توقف 12 عاماً .. عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية

وطنا اليوم:وصلت إلى مطار الملك خالد في الرياض صباح اليوم الاربعاء، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية منذ 12 عاما.

وبهذه المناسبة أقامت شركة مطارات الرياض احتفالاً في مطار الملك خالد بحضور الدكتور أيمن سوسان سفير الجمهورية العربية السورية لدى المملكة العربية السعودية وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي .

وأكد الدكتور سوسان، أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر.

وأشار الدكتور سوسان إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سورية والسعودية هي خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012 بعد عام من بداية الأزمة السورية.