زراعة الكرك تفتتح دورة تدريبية في صناعة الأجبان لتعزيز الاقتصاد المحلي

وطنا اليوم_ أفتتح مدير مديرية زراعه محافظة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، اليوم الثلاثاء، في جمعية زحوم الخيرية دورة تدريبية بعنوان: “صناعة جبنة الموتزريلا وجبنة الدهن”، والتي نظمتها مديرية التدريب وتوعية المزارعين في وزارة الزراعة.

وقال العضايلة، خلال الإفتتاح الذي حضره عدد من المرشدين الزراعيين في محافظات الجنوب، إن هذه الدورات التدريبية تساهم في في رفع مستوى قدرات المرشدين الزراعيين والمستوى التوعوي الزراعي عند المزارعين ونقل المعرفة والخبرة إليهم من خلال تجارب عملية في الميدان، إضافة إلى أنها تساهم في تدريب سيدات المجتمع المحلي على صناعة وتحضير بعض المنتجات الزراعية الأمر الذي يساهم في تحسين المستوى الإقتصادي لأسرهن.

وثمن الجهود الكبيرة لجمعية زحوم الخيرية ممثلة برئيسها عبد الرحمن الملاحمة على تعاونهم الدائم مع المديرية من خلال إستقطاب دورات زراعية تهدف إلى تحسين الوضع الإقتصادي لسيدات المجتمع.

وتحدث المهندسان محمد قرقش وغدير الخشمان عن الجبن وأهميته الغذائية والإقتصادية، وتصنيف الجبن ومكونات الحليب وعلاقته بالتصنيع، إضافة إلى تقديم تدريب عملي على صناعة جبنة الحلوم وجبنة الموتزريلا وجبنة الدهن لتغيير نمط الصناعات من أجبان وتوضيح طرق حفظة ومدة الحفظ.