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قتيلان إسرائيليان بقصف حزب الله للجولان

منذ 50 ثانية
قتيلان إسرائيليان بقصف حزب الله للجولان

وطنا اليوم:قُتل إسرائيليان وسط الجولان السوري المحتل، الثلاثاء، جراء قصف صاروخي لحزب الله اللبناني، وفق مصادر عبرية، بعد ساعات على اغتيال الاحتلال عنصرين في حزب الله اللبناني بغارات على سوريا.
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية المعروفة باسم “نجمة داود الحمراء”، في بيان مقتضب: “قتل شخصان بإصابة مباشرة لسيارة وسط الجولان”.
وقبل ذلك بوقت قصير، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشخصين أُصيبا بجروح بالغة جراء إصابة سياراتهما بصاروخ أطلق من لبنان، قبل أن يتأكد مقتلهما لاحقا. ولم توضح ماذا كان القتيلان عسكريين أم لا.
وأشارت الإذاعة كذلك إلى اندلاع عدة حرائق في منطقة وسط الجولان السوري المحتل جراء سقوط الصواريخ القادمة من لبنان.
من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة إنه تم رصد إطلاق ما يزيد عن 30 صاروخا، مساء الثلاثاء، في أحدث قصف صاروخي من لبنان تجاه الجولان السوري المحتل.
في المقابل، قال “حزب الله” في بيان إنه “قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 بجيش الاحتلال ‏في قاعدة نفح، وذلك بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا”.
وأوضح الحزب أن القصف جاء ردا على “الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق-بيروت”.
وقالت وسائل إعلام لبنانية إن “الحاج أبو الفضل قرنبش المرافق السابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله استشهد في غارة إسرائيلية، الثلاثاء، استهدفت سيارته على طريق دمشق-بيروت”، وهو ما أكده حزب الله لاحقا.


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