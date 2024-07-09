أمنية تتوج على الساحة العالمية بفوزها بالمستوى الذهبي بجائزة التميز الدولي في المسؤولية الاجتماعية

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، عن فوزها بجائزة المسؤولية الاجتماعية الدولية المرموقة (International CSR Excellence Award) بالمستوى الذهبي لعام 2024، عن فئة قطاع المرافق (شركات المياه والغاز والكهرباء والاتصالات) وفئة المبادرات المجتمعية، وذلك تقديراً لمشروعها الرائد “فرصة” الذي أطلقته قبيل نهاية العام 2021 لإعادة تأهيل وترميم الساحات في عدد من المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة، وعلى مدار خمس سنوات بكلفة تتجاوز مليون دينار أردني.

وتم تكريم شركة أمنية خلال حفل توزيع جوائز المسؤولية الاجتماعية الدولية الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن في الأول من تموز 2024، حيث تسلّمت الجائزة نيابة عن شركة أمنية المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وجيهة الحسيني ومشرف رئيسي للمسؤولية الاجتماعية رولا نصراوين، إذ تعتبر هذه الجوائز من أهم الجوائز العالمية التي تحتفي بجهود الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، التي تعطي الأولوية للممارسات الأخلاقية، والمستدامة، والمسؤولة اجتماعياً، ومكافأتها.

وبهذه الجائزة المرموقة، تنضم أمنية إلى قائمة “رواد المسؤولية الاجتماعية في العالم – CSR World Leaders، والتي تضم نخبة من المؤسسات التي تلتزم بمعايير المسؤولية الاجتماعية وتسعى جاهدة لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع والعالم.

ويأتي هذا التكريم الدولي تقديراً للأثر الإيجابي الكبير الذي أحدثته مبادرة “فرصة ” في دعم قطاع التعليم في المدارس الحكومية، حيث ساهمت المبادرة بشكل فاعل في تطوير البيئة التعليمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب والمعلمين على حد سواء، ومع نهاية العام 2023 تمكنت شركة أمنية من إعادة تأهيل وبناء ساحات 17 مدرسة في 10 محافظات، استفاد منها حوالي 12,000 طالب وطالبة استفادة مباشرة، وما يُقارب 45 ألف مواطن بشكل غير مباشر.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه عن فخره واعتزازه بهذا التقدير الدولي، وقال :” إن الحصول على جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية الدولية هو شرف كبير لنا ويعكس التزامنا الراسخ بإحداث تأثير إيجابي في مجتمعنا. فخورون بمبادرة فرصة ودورها في تحسين البيئة التعليمية في المدارس الحكومية، وهذه الجائزة هي حافز لنا لمواصلة جهودنا في تعزيز المسؤولية الاجتماعية وتبني أفضل الممارسات المستدامة”، مشيراً إلى سعي شركة أمنية المستمر وعملها الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة بحلول عام 2030 والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للأردن.

وفي هذا الصدد، أعربت المدير التنفيذي لإدارة الاتصال المؤسسي وجيهة الحسيني عن اعتزازها بهذه المبادرة الفريدة من نوعها في المملكة والتي تستهدف فئة حيوية من النسيج الوطني، حيث يعتبر الاستثمار في هذه الفئة من أولويات استراتيجية شركة أمنية للمسؤولية الاجتماعية والتي عكفت الشركة على المضي قدماً بتنفيذها لما لها من عائد كبير على مواردنا البشرية الأهم الشباب.

وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالشركات والمؤسسات التي تظهر التزاما استثنائيا بالمسؤولية الاجتماعية، وتشجع على تبني الممارسات الأخلاقية والمستدامة، كما تحفز هذه الجوائز المنظمات الأخرى على تبني ممارسات مماثلة، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها على المجتمعات والبيئة.

تجدر الإشارة إلى أن جوائز التميز الدولي في المسؤولية الاجتماعية تغطي عادة مجموعة واسعة من الفئات لاستيعاب الجوانب المختلفة للمسؤولية الاجتماعية للشركات، مثل: المسؤولية البيئية، والمشاركة المجتمعية، والممارسات التجارية الأخلاقية، ورفاهية الموظف، والتعليم والتدريب، والابتكار في المسؤولية الاجتماعية.

ويذكر أن شركة أمنية تتبنى استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية تسعى من خلالها إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، عبر إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات النوعية في قطاعات ذات أثر إيجابي طويل ومستدام؛ كقطاع التعليم، والصحة، والرياضة والفن والثقافة وتنمية وتطوير المجتمعات وتمكين الأفراد الأقل حظاً.