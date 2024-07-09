جامعة البترا تبحث سبل التعاون مع السفارة اليابانية

وطنا اليوم:بحث رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم والملحقة الثقافية في السفارة اليابانية في عمان “يامادا ميكا” سبل التعاون العلمي المشترك والتبادل الطلابي مع الشركات اليابانية في مجال الابتكار، وإمكانية الحصول على المنح البحثية والأكاديمية التي تقدمها السفارة.

حضر اللقاء من طرف الجامعة نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتور محمود السلمان، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور رياض عوض، ومساعدة رئيس الجامعة للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، ورئيس قسم التغذية الدكتور عمر الحاج، وعضو هيئة التدريس في قسم التغذية الدكتور أحمد العثامنة، وحضره من السفارة اليابانية مسؤول القسم السياسي في السفارة اليابانية خالد البياضة.

أكد عبد الرحيم أهمية تعزيز التعاون بين جامعة البترا والسفارة اليابانية، مشيراً إلى أنه سيسهم في تعزيز القدرات البحثية والأكاديمية للجامعة، ويوفر فرصاً قيمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس. وأعرب عن تقديره للدعم الذي تقدمه السفارة اليابانية في مجال البحث العلمي والابتكار.

وأكدت الملحقة الثقافية في السفارة اليابانية “يامادا ميكا” التزام السفارة بدعم المشاريع البحثية والأكاديمية التي تسهم في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية في كلا البلدين.

وأشار نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، إلى أن التعاون بين السفارة والجامعة سيوفر فرصاً ممتازة للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية لتبادل الخبرات والمعرفة، قائلاً: “نتطلع إلى تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات اليابانية، وهو ما سيسهم في رفع مستوى التعليم والبحث في جامعة البترا”.

واعتبرت مساعدة رئيس الجامعة للاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور أن التقدم في مجالات التعاون مع السفارة اليابانية والشراكة معها تفتح آفاقاً جديدة للتبادل الأكاديمي والثقافي، قائلة: “نعمل جاهدين لتعزيز التعاون مع المؤسسات اليابانية، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستسهم في تطوير برامجنا الأكاديمية وتوفير فرص تعليمية وبحثية متميزة لطلابنا”.

وقدم رئيس الجامعة درع الجامعة التقديري إلى الملحقة الثقافية.