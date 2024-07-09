الأردن يسجل 92 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام

وطنا اليوم:-سجل مرصد الزلازل الأردني 419 نشاطاً زلزالياً منذ بداية العام الحالي منها 92 زلزالا محليا في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.

وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالا إقليميا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالا إقليميا تركزت في تركيا واليونان وإيران.

وأوضح التقرير الصادر عن مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لنصف العام 2024 أن الزلازل المحلية تركزت في مناطق وادي عربة، وادي الاردن، الكرمل، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، إضافةً إلى البحر الميت، وخليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، وفالقي السرحان والزرقاء.

وبين التقرير أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزالا في وادي عربة، و39 زالزالا في وادي الاردن، الكرمل، طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة في حين سجل 24 زلزالاً في البحر الميت و14 زلزالاً في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة فيما سجلت منطقتي فالق السرحان وفلق الزرقاء زلزالاً واحداً.

وتتضمن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل في الاردن، نوعين من محطات الرصد، تتمثل بشبكة محطات الحركة الضعيفة (التلمترية) وعدد محطاتها 23 محطة تغطي كامل مساحة المملكة الاردنية الهاشمية منها 20 محطة أردنية ومحطتين، تتبع إحداهما للمعهد الالماني GFZ ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الاردنية.

ويتمثل النوع الثاني بمحطات رصد الحركة القوية وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسة والسدود في المملكة، وذلك لغايات تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، إذ يستقبل المرصد المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الى مركز.

يذكر أن مرصد الزلازل الأردني الكائن في مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان، أنشئ عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة لغايات تقييم المخاطر الزلزالية في الأردن، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوث زلزال مدمر في الأردن لا سمح الله