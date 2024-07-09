بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يسجل 92 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام

منذ ساعة واحدة
الأردن يسجل 92 نشاطا زلزاليا منذ بداية العام

وطنا اليوم:-سجل مرصد الزلازل الأردني 419 نشاطاً زلزالياً منذ بداية العام الحالي منها 92 زلزالا محليا في أنحاء المملكة والمناطق الحدودية المجاورة.
وسجل المرصد في تقريره 192 زلزالا إقليميا، تركز أغلبها في منطقة المحيط الهادي والمحيط الهندي فيما بلغ عدد الزلازل البعيدة 132 زلزالا إقليميا تركزت في تركيا واليونان وإيران.
وأوضح التقرير الصادر عن مرصد الزلازل الاردني في وزارة الطاقة والثروة المعدنية لنصف العام 2024 أن الزلازل المحلية تركزت في مناطق وادي عربة، وادي الاردن، الكرمل، طبريا والمناطق الحدودية المجاورة، إضافةً إلى البحر الميت، وخليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة، وفالقي السرحان والزرقاء.
وبين التقرير أن أجهزة الرصد الزلزالي سجلت 13 زلزالا في وادي عربة، و39 زالزالا في وادي الاردن، الكرمل، طبريا، والمناطق الحدودية المجاورة في حين سجل 24 زلزالاً في البحر الميت و14 زلزالاً في خليج العقبة والمناطق الحدودية الجنوبية المجاورة فيما سجلت منطقتي فالق السرحان وفلق الزرقاء زلزالاً واحداً.
وتتضمن الشبكة الوطنية لمحطات رصد الزلازل في الاردن، نوعين من محطات الرصد، تتمثل بشبكة محطات الحركة الضعيفة (التلمترية) وعدد محطاتها 23 محطة تغطي كامل مساحة المملكة الاردنية الهاشمية منها 20 محطة أردنية ومحطتين، تتبع إحداهما للمعهد الالماني GFZ ومحطة أخرى تابعة لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBTO وجميع المحطات مربوطة على الشبكة الاردنية.
ويتمثل النوع الثاني بمحطات رصد الحركة القوية وعددها 19 محطة موزعة على المدن الرئيسة والسدود في المملكة، وذلك لغايات تسجيل التسارع الأرضي الضروري للتصاميم الهندسية المقاومة لأفعال الزلازل، إذ يستقبل المرصد المعلومات الزلزالية على مدار الساعة من جميع محطات رصد الزلازل المنتشرة في جميع أنحاء المملكة الى مركز.
يذكر أن مرصد الزلازل الأردني الكائن في مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية في عمان، أنشئ عام 1983 لمراقبة النشاط الزلزالي في الأردن والمناطق المجاورة لغايات تقييم المخاطر الزلزالية في الأردن، وتقدير حجم الأضرار المتوقعة في حالة حدوث زلزال مدمر في الأردن لا سمح الله


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:17

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الأمن العسكري

11:52

الأقمار الصناعية تظهر دمارا واسعا بالمناطق الصناعية في الخرطوم

11:44

48 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:39

وزير الصحة يكشف سبب إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية الجديدة

11:19

أسير محرر يكشف ما وعد به السنوار داخل السجن قبل 13 عاما

10:59

الشريدة: حوافز تشجيعية تطبق للمرة الأولى في القطاع العام

10:55

لبيد: نتنياهو فقد السيطرة والحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد

10:25

وفيات الثلاثاء 9-7-2024

10:18

نازحة غزاوية : يا رسول الله لا تشفع لهم لأنهم خذلونا

10:10

بعد عمرو دياب.. محمد رمضان يصفع أحد معجبيه على وجهه والأخير يرد بالمثل

10:03

وثيقة إسرائيلية : حماس أعادت بناء نفسها في قطاع غزة

09:57

هل تشهد فرنسا ازمة سياسية ؟

وفيات
وفيات الثلاثاء 9-7-2024المحامي رفعت الطويل يتقبل التعازي بوفاة نجل شقيقة الثلاثاءوفيات الاثنين 8-7-2024عشيرة الحوامدة وآل زلوم تنعى وفاة الحاجة فوزية صادق زلوموفيات الأحد 7-7-2024