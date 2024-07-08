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العراق يسترد 181 قطعة أثرية من أميركا

منذ 12 ثانية
العراق يسترد 181 قطعة أثرية من أميركا

وطنا اليوم:استرد العراق من الولايات المتحدة الأميركية، قطعا أثرية كانت قد هُرّبت خلال فترات سابقة من البلاد.
وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، اليوم الاثنين، إنها استردت 181 قطعة أثرية، من الولايات المتحدة الأميركية، تتكون من البرونز على هيئة رجل، و8 صناديق معدنية تضم هياكل عظمية هُرّبت من العراق إلى مدينة لوس أنجلس الأميركية في تسعينيات القرن الماضي من موقع النمرود بمحافظة نينوى، شمالي البلاد.
وأكدت وزير الثقافة العراقية الدكتور احمد فكاك البدراني، سعي الوزارة المستمر لمتابعة القطع الآثارية العراقية المُهرّبة وملاحقتها في دول عديدة من أجل استردادها، والحفاظ عليها من العبث والتخريب.


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