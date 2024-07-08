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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة العدوان

منذ 30 ثانية
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة العدوان

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الإثنين، واجب العزاء إلى قبيلة العدوان، بوفاة الدكتور عبدالحليم مناع العدوان.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم في محافظة البلقاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد، وعموم قبيلة العدوان، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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