الميثاق يعلن التشكيلة النهائية لقائمته الحزبية العامة لانتخابات 2024

وطنا اليوم:أعلن أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني، مصادقة المكتب السياسي على توصيات لجنة اختيار مرشحي الحزب على مستوى القائمة الحزبية العامة كما وردت من اللجنة المختصة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده المومني مع ممثلي وسائل الإعلام مساء اليوم الاثنين في المقر الرئيسي للميثاق الوطني في العاصمة عمان بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين واعضاء لجنة اختيار القائمة واعضاء المكتب السياسي وعددا من قيادات الحزب.

وقال المومني إن حزب الميثاق قرر في وقت سابق المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة من خلال خوض غمار العملية الانتخابية على مستوى الدوائر المحلية والدائرة العامة، حيث سيتم ترشيح 41 مرشحا على القائمة الحزبية العامة يمثلون جميع محافظات المملكة ودوائرها الانتخابية، بنسبة 39 بالمئة من فئة الشباب ممن هم دون سن 35 عاماً، وما نسبته 22 بالمئة من المترشحين هم من الإناث، وهذا يأتي في إطار إيمان الحزب بدور الشباب والمرأة وضرورة تمكينهم وايصالهم لمواقع صنع القرار.

وأشار إلى أن عملية اختيار المرشحين خضعت لمعايير محددة تم وضعها في وقت سابق من قبل لجنة اخرى منفصلة، وبناء على ذلك تم اختيار المرشحين، من قبل اللجنة التي ضمت كل من الدكتور يعقوب ناصر الدين والدكتورة ميسون تليلان والدكتور مأمون عكروش والدكتور محمد الخلايلة والسيد غازي الطيب والدكتور انيس منصور والسيد عبدالحميد الخص مؤكدا أن الحزب يفخر بجميع الراغبين بالترشح وجميعهم قامات وطنية مقدرة ومرموقة ويشهد لها بالكفاءة والعمل السياسي المتميز.

وبحسب المومني فإن القائمة الحزبية العامة ضمت كل من المرشحين أحمد محمد الصفدي ومازن تركي القاضي وتمارا يعقوب ناصر الدين وشادي رمزي عبدالسلام المجالي وعمار سعد الدين أبو حليمة وعروب نوفان الصلاحيين ومحمد عبدالستار جرادات ومحمد يوسف الحجوج الدوايمة ومحمد فخري كتاو ودعاء مصطفى البراري العجارمة وسيف الدين تركي أخو ارشيدة وعماد خليل حجازين وسيف خالد الصمادي وغاندي محمود محمد وعاطف سليمان أبو صعيليك ومعاذ نادي المحاريق وعدي محمود العتوم ومروان ارسلان أبو الفيلات وليث محمد أبو رمان ومحمد أحمد مرافي وحلى صالح الرواشدة وأمجد محمد شركس وثابت جمال الشريف وحمزة نصر الله النهار ونوف جمال التميمي رهف سليمان الخطيب ومشرف عمر شواهين ورزان سامر عبدالهادي ونضال أبو غوش وأمين محمد اكبارية ورنا محمد ياسين ومحمد عبدالحميد الخلايلة ونعمه ناصر سعيفان وباسل رياض المساعدة ومنى عبدالله دبوس وماجد محمد البحرات وعبدالله سعيد الشحادة ومحمود أحمد الرجبي واسماعيل عبدالرحمن الشرباتي وفراس علي الصقور وعبد حماده الديات.